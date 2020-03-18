海外中國人大批回國 取道香港深圳口岸

（中央社記者張謙香港18日電）據報導，大批在海外的中國大陸民眾近日取道香港深圳灣口岸回國，暫時避開所住國家日趨嚴重的疫情。但由於口岸疏導人潮措施不足，造成防疫上的漏洞。

根據星島日報今天的報導，2019冠狀病毒疾病在海外大爆發，掀起中國大陸民眾「大逃亡」，當中不少人取道香港，經深圳灣口岸返回大陸。

據報導，這些民眾為躲避居住地的疫情，紛紛搭機赴港，然後經香港西北的深圳灣口岸進入深圳，但有人發現，深圳海關人員起初未因應人潮加開檢疫通道，以致人群密集地等候超過一個小時，容易造成集體感染。

大陸媒體昨天就報導，3名從海外回到深圳的人確診感染病毒，其中一人在瑞士就讀中學，是原居深圳的13歲香港男童，另一人是籍貫廣州番禺的64歲法國籍男子。

據報導，大陸方面已意識到有關問題，多個部門和深圳灣口岸昨天宣布成立防範境外疫情輸入的指揮部，將所有入境人士分流，有發熱、咳嗽等症狀或密切接觸者將會被送院檢查。

至於沒有症狀的入境者，持香港證件且在過去14天沒有國外旅居史的人，可直接通關；持護照入境者則按照住址分流，居於深圳的人要接受家居或集中隔離14天，居於廣東其他城市的人在居住地接受隔離，外省居民則另有安排。（編輯：翟思嘉）1090318