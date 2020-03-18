中國連4天門診出現確診 專家：武漢防控恐有漏洞

中國武漢疫情大幅趨緩，但13日至16日連4天都出現經門診確診的病例。專家說若是連續出現社區新發病人，代表防控恐有漏洞。圖為武漢紅十字醫院隔離病房。（中新社提供）

（中央社台北18日電）2019冠狀病毒疾病重災區湖北省會武漢市疫情大幅趨緩，但當地13日至16日連4天都出現經門診確診的病例，專家說，武漢封城情勢趨緩之際還有門診新增病例，這是警訊。

澎湃新聞報導，武昌方艙醫院醫療隊醫師指出，如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入病例，說明疫情已經得到了非常有效的控制，待剩餘病例清零後，社區即可慢慢解封了。

報導說，醫師表示，若是連續出現社區新發病人，「說明防控還有一定漏洞！」

報導指出，經調查2020年3月15日0至24時武漢市新增確診的4個病例，其中1例來自住院，1例來自隔離點，2例來自門診。

報導說，門診患者1例住洪山區和平街鐵機路保利才盛景苑，患者家屬曾外出在社區活動，所住樓棟也曾出現確診病例，不排除社區間接感染的可能。

報導指出，另1例住武昌區百瑞景2期，曾在社區活動、外出上班和醫院就醫經歷，不排除社區或家庭成員感染的可能。

報導說，醫師指出，來自社區的新增病例是個比較棘手的問題，病毒不會憑空而來，社區居民在家中隔離超過14天，弄清楚如何被感染很關鍵，如果是社區監管不嚴，也不是最可怕的，最擔心存在未被排查的病源，「這將會是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在」。

報導指出，武漢市衛生健康委員會官網公佈，3月16日0至24時，武漢市新增確診的這個病例患者住武昌區長江紫都，初步研判感染源來自2月確診的父親。

報導說，醫師指出，即使他的父親是在2月底確診，他的隔離期也已超過了14天，為什麼在隔離期沒發病，而最近突然發病，也是值得思考和警醒的問題。

此外，雖然國家衛健委的通報指出，湖北省連續兩天疑似病例都歸零，但根據香港媒體01報導，據中國國家衛健委「防控方案」指引，「無症狀病例」並不列入確診病例，也毋須對外公布。

報導說，中央既要嚴防疫情蔓延，又要有序復工復產，地方在數字上「取巧」也是自然的事，並質疑官方公布的無症狀感染者病例並不多，但沒有公布的又有多少呢？其中有多少宗是貨真價實的無症狀病例呢？（編輯：曹宇帆/翟思嘉）1080318