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北京機場：疫情輸入性風險 前所未有

最新更新：2020/03/18 18:53

（中央社台北18日電）中國將北京列為防疫重點，執行全國最嚴格的入境隔離措施，17日一度傳出部份入境班機被下令改降他地。北京首都機場公安局副局長鄭南今天則說，首都機場面臨前所未有的疫情輸入性風險。

至於飛抵首都機場部份國際航班被迫改降一事，根據實際查證及中國媒體報導，目前並未成真。不過，北京啟用不久的大興機場國際航班，已於13日起全數轉移到首都機場起降。

鄭南今天在北京市新冠（武漢）肺炎防疫指揮中心記者會上表示，近來首都機場入境旅客明顯增多，這與近期部分境外國家和地區的疫情形勢有密切關係，首都機場口岸「面臨著前所未有的輸入性風險」。

他表示，為最大限度防範疫情輸入風險，首都機場海關檢疫部門、邊防檢查部門都實行了較為嚴格的檢測工作，對轉機旅客則採取了全流程的閉環形式管理。

17日晚間，新浪微博的一條訊息被廣為流傳，內容提到，18日起所有進北京的國際航班「臨時轉飛國內其他機場，北京不再接受國際航班。旅客在落地機場接受檢疫」，預計從18日晚上開始執行。

訊息還提到，中國民航局17日緊急召開視訊會議通知，北京入境航班準備先分流到天津、石家莊、太原、呼和浩特，先做疫情篩查，「有症狀的就地治療，沒症狀的再飛北京」。

但首都機場服務熱線及海南航空人員今天中午向中國媒體表示，尚未接到有關「進北京的國際航班臨時轉飛國內其他機場」的相關通知。而經實際查證，首都機場的國際航班雖較以往明顯減少，但起降仍屬正常，來自紐約、華盛頓、馬德里、倫敦、杜拜的多個航班，仍在中午以前陸續飛抵首都機場。（編輯：邱國強/張淑伶）1090318

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