武漢肺炎／中國確診女子曾搭華航 16日在桃園機場轉機

（中央社記者林克倫北京20日電）中國四川省成都市衛健委上午通報新增一例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）境外輸入確診病例，這名女性患者從美國搭機，16日飛抵桃園機場，17日轉機飛抵成都。

據通報，她是搭乘華航CI3航班自舊金山起飛，16日抵達桃園機場，17日轉乘華航CI551航班抵達成都雙流機場。

成都市衛生健康委員會網站通報，這名新增境外輸入確診病例是一名55歲女性，戶籍在成都金堂，常住美國佛羅里達州；入境成都時，該患者體溫正常，無異常症狀，隨即轉送至集中隔離點採樣檢測。

通報稱，18日患者核酸檢測陽性，診斷為無症狀感染者，立即送定點醫院隔離治療。19日出現發燒、咳嗽，綜合流行病學史、實驗室檢測結果和影像學檢查等，更正為確診病例。

據通報，患者的活動路徑為：3月15日自美國佛州傑克森維爾市（Jacksonville）搭乘達美航空DL1664航班到達紐約市後，換乘DL870航班到達美國舊金山；16日搭乘CI3航班飛抵桃園機場，17日轉乘CI551航班抵達成都。（編輯：楊昇儒）1090320