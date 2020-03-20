上海新增8起境外輸入確診病例 2人曾在台轉機

上海19日新增8起境外輸入性武漢肺炎確診病例，其中2例曾在桃園國際機場轉機。圖為上海警方在浦東國際機場核查外籍旅客身份。（中新社提供）中央社 109年3月20日

（中央社記者沈朋達上海20日電）上海19日新增8起境外輸入的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中自德國法蘭克福、美國芝加哥出發的兩例，都曾在桃園機場轉機。上海至少有4起輸入型病例曾過境台灣。

上海市衛生健康委員會今天通報，19日通過口岸聯防聯控機制，報告8例境外輸入性2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例。截至19日，境外輸入性確診病例達33例，並有23例境外移入性疑似病例仍在排查。

其中自德國法蘭克福出發的病例1，和自美國芝加哥出發的病例6，都曾在台轉機。

通報指出，病例1是中國安徽籍人士，在西班牙等國出差，15日自德國法蘭克福出發，經台北（桃園國際機場）轉機後於16日抵達上海浦東國際機場，入關後隨即被隔離觀察，期間出現症狀。

病例6則為中國浙江籍人士，在美國留學，15日自美國芝加哥出發，經台北轉機後於17日抵達上海浦東國際機場，入關後也隨即被隔離觀察。

通報指，上述2例在綜合流行病學史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

通報表示，19日新增的8例境外輸入性確診病例，都已轉至定點醫療機構救治，同時追蹤同航班的密切接觸者93人，並落實集中隔離觀察。

此前，上海官方公布的境外移入確診病例中，也有2例曾在台轉機。其中一名美國籍個案9日自美國洛杉磯出發，經台北轉機後於10日抵達上海浦東機場；另一名是中國湖南籍的法國留學生，11日自法國巴黎出發，經台北轉機後於12日抵達上海浦東國際機場。

目前，至少已有4起上海境外輸入型確診病例，曾經過境台灣。（編輯：繆宗翰）1090320