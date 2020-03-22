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網傳贈日本1000萬片口罩 外交部：不實訊息
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情7/100

網傳記者文章說武漢多確診 中國官方凌晨急稱不實

最新更新：2020/03/22 13:47
「我最難忘的一天」文章在中國網路流傳，文中說雖然官方公布武漢市新增確診為零，但多地仍有確診病人。圖為工作人員在武漢市第七醫院進行環境消毒。（中新社提供）
「我最難忘的一天」文章在中國網路流傳，文中說雖然官方公布武漢市新增確診為零，但多地仍有確診病人。圖為工作人員在武漢市第七醫院進行環境消毒。（中新社提供）

（中央社台北22日電）日前一篇自稱湖北記者的文章「我最難忘的一天」在中國網路流傳，文中說雖然官方公布武漢市新增確診為零，但多地仍有確診病人，作者親身經歷病人被官方互踢皮球的過程。

此事讓武漢官方趕在今天凌晨近2時發文通報，稱武漢有新增確診病例的情況不實。

「我最難忘的一天」作者自稱是一名「湖北主流媒體記者」，他把自己3月19日從凌晨到晚上、親身經歷的3名患者入院救治的經過，寫成文章，發布在朋友群組。

這篇文章主要提及幾個確診病例，包括玫瑰西園社區新增2例確診病例、麗水康城小區有新增病例、同濟醫院新增100多例確診病例，以及放鷹台社區一劉姓婆婆在湖北省人民醫院就診遭踢皮球。

2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）在湖北省的官方新增確診數已連4日為零，不過，外界對真實確診數仍有諸多質疑。這篇文章在中國網路大量被轉發，使官方罕見地在極短時間內就做出反應。

今天凌晨1時43分，武漢市疫情防控指揮部涉疫大數據與流行病學調查組在武漢市衛生健康委員會官網通報，「『我最難忘的一天』披露武漢有新增確診病例的情況不實」。

通報稱，漢陽區玫瑰西園社區一例患者為3月6日確診病例，現住院治療；另一例為3月11日陽性檢測病例，現在康復驛站隔離康復。兩人均不屬於新增確診病例。

通報說，同濟醫院本部、光谷院區、中法新城院區近日均沒有武漢肺炎確診病例；放鷹台劉姓老人因有症狀，轉院進行檢測後為陰性；麗水康城小區張姓居民則因屬無症狀感染者，非確診病例。

由於中國官方統計時，無症狀感染者不被列入確診，連日來沒有新增確診的「成果」，頗受批評。不過，通報仍稱，近幾天，武漢市新冠肺炎新增確診病例為零，均為各醫療機構、各級疾控部門依法依規網路直報，數據客觀真實。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090322

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