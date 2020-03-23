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上海新增10起境外移入確診 2人經桃園轉機

最新更新：2020/03/23 09:55

（中央社記者沈朋達上海23日電）中國上海22日新增10起境外移入的武漢肺炎確診病例，其中2例曾在台灣桃園國際機場轉機。目前，上海至少已有8例境外移入確診病例曾在台轉機。

上海市衛生健康委員會今天上午通報，22日透過口岸聯防聯控機制，報告10例境外移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例。截至22日，累計共有66例境外移入確診病例，18例境外移入疑似病例正在排查中。

22日新增的10例境外移入病例中，病例9和病例10都曾在台灣轉機。通報指出，病例9是中國上海籍，在美國探親，16日從美國紐約出發，經台北（桃園國際機場）轉機後於17日抵達上海浦東國際機場。

病例10也是中國上海籍，在美國留學，18日從美國芝加哥出發，經台北轉機後於19日抵達上海浦東國際機場。

通報指出，上述兩人入關後隨即被隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢測結果等，診斷為確診病例。

截至目前，上海至少有8例境外移入確診病例，曾在台灣轉機。而中央流行疫情指揮中心22日也宣布，24日起台灣各機場全面暫停轉機服務，實施期暫定為兩週，直到4月7日。（編輯：曹宇帆）1090323

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