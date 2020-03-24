中國新增確診倍增 湖北連5日零新增破功

中國武漢肺炎疫情再告上升，據官方24日通報全國確診新增78例；湖北省新增境內確診1例，連續5日零新增也破功。圖為武漢雲豹救援隊在社區消毒。（中新社提供）

（中央社台北24日電）中國武漢肺炎疫情再告上升。據官方通報，大陸31個省市區昨天新增確診78例，比前一天暴增一倍，其中74例來自境外輸入；湖北省新增境內確診1例，連續5日零新增也破功。

國家衛生健康委員會官網24日通報，3月23日，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增確診78例（22日新增39例），其中境外輸入74例（北京31例，廣東14例，上海9例，福建5例，天津4例，江蘇3例，浙江2例，四川2例，山西、遼寧、山東和重慶各1例），累計境外輸入確診病例427例。

綜合各地官方通報，大陸23日境內新增確診4例當中，湖北（武漢市）新增確診1例，連續5日零新增破功；北京、上海各新增「境外輸入關聯病例」1例；廣東新增「省外輸入病例」1例，為佛山報告湖北輸入1例。

國家衛健委官網24日通報，3月23日，大陸31個省市區新增死亡病例7例（湖北7例），新增疑似病例35例。當日新增治癒出院病例456例，解除醫學觀察的密切接觸者769人，重症病例減少176例。

截至3月23日午夜，大陸現有確診病例4735例（其中重症病例1573例），累計治癒出院病例7萬3159例，累計死亡病例3277例，累計確診病例8萬1171例，現有疑似病例132例。累計追蹤到密切接觸者69萬1185人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬2077人。

湖北衛健委通報，23日新增確診病例1例（武漢1例），新增死亡病例7例（武漢7例），現有確診病例4318例（武漢4268例），其中重症病例1539例（武漢1527例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例），集中隔離0人。

據通報，截至3月23日午夜，香港特別行政區累計確診356例（出院101例，死亡4例），澳門特別行政區25例（出院10例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090324