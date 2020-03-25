中國疫情高風險縣市歸零 武漢降為中風險

湖北省25日更新縣市疫情風險等級評估，將疫情最嚴重的武漢市降為中風險，這也代表中國疫情高風險縣市歸零。圖為武漢多線公車25日復駛，乘客須用手機掃碼實名登記上車。（中新社提供）中央社 109年3月25日

（中央社台北25日電）湖北省今天更新縣市疫情風險等級評估，將2019冠狀病毒疾病疫情最嚴重的武漢市降為中風險縣市，這也代表中國疫情高風險縣市歸零。目前武漢13個城區，高風險區也已歸零。

湖北官方宣布25日0時起，武漢市以外地區恢復對外交通；武漢則將在4月8日零時起，解除通道管控措施，恢復對外交通。

武漢今天已恢復117條公車路線營運，約占總運量30%，並將在28日逐步恢復地鐵行駛。

湖北日報報導，經湖北省疾控中心組織專家評估，截至3月24日午夜，全省低風險縣市75個，中風險縣市1個，無高風險縣市。

與3月22日相比，武漢市城區由高風險降為中風險。而武漢市13個城區中，低風險區有5個，中風險區有8個，沒有高風險區。

其中，武漢低風險為新洲區、黃陂區、江夏區、蔡甸區、東西湖區；中風險為青山區、漢南區、江岸區、漢陽區、礄口區、江漢區、武昌區、洪山區。

據武漢市衛生健康委員會25日通報，全市24日新增確診病例0例，新增死亡病例2例，新增疑似病例0例。

武漢累計治癒出院4萬3686人，累計死亡2526人。全市現有確診病例3794人（重症1045人、危重症313人），現有疑似病例0例。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090325