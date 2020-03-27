浙江新增確診1人 中國本土歸零紀錄再破功

（中央社台北27日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）昨天新增確診55例，其中境外移入54例，浙江省新增1例，本土連續兩天歸零紀錄破功。

浙江已經連續34天未出現本土病例，26日新增本土1例，引發當地民眾恐慌，擔心開學恐將因此遙遙無期，甚至居住城市可能恢復封管。

浙江衛健委官網上午通報，26日新增「境外輸入關聯本地確診病例」1例，地點是嘉興市，但未說明具體內容。

國家衛健委通報，中國大陸26日新增境外移入確診病例54例（上海17例，廣東12例，北京4例，天津4例，內蒙古3例，浙江3例，福建3例，山東2例，雲南2例，遼寧1例，江蘇1例，四川1例，陝西1例），累計境外移入確診病例595例。

大陸31個省市區26日新增本土確診病例1例（浙江1例）；新增死亡病例5例（湖北5例）；新增疑似病例49例。當日新增治癒出院病例537例，解除醫學觀察的密切接觸者837人，重症病例減少201例。

截至3月26日午夜，大陸現有確診病例3460例（其中重症病例1034例），累計治癒出院病例7萬4588例，累計死亡病例3292例，累計確診病例8萬1340例，現有疑似病例189例。累計追蹤到密切接觸者69萬7470人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬6005人。

其中，疫情發源地湖北已連續3天無新增確診病例，現有確診病例2896例（武漢2880例），其中重症病例999例（武漢995例）。

湖北昨天也無新增疑似病例，現有疑似病例仍保持0。

據通報，截至3月26日午夜，香港特別行政區累計確診病例453例（出院110例，死亡4例），澳門特別行政區33例（出院10例）。（編輯：楊昇儒）1090327