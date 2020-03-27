武漢肺炎／靈敏度僅30% 西班牙退還中國不良快篩套件

西班牙26日決定退還一批購自中國的武漢肺炎快篩套件，西班牙微生物學家表示，這批購自中國的快篩套件常常沒法測得病毒陽性反應。圖為中國2019新型冠狀病毒核酸檢驗作業。（中新社提供）

（中央社馬德里26日綜合外電報導）西班牙今天決定退還一批購自中國的武漢肺炎快篩套件。西國微生物學家先前表示，這批購自中國的快篩套件常常沒法測得病毒陽性反應。

西班牙是全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最嚴重的地區之一，病死通報人數超過4000人僅次於義大利。

知情人士告訴西班牙「國家報」（El Pais），相關研究顯示在西國使用這批中國製快篩套件的靈敏度僅30%，意味只能驗出3成確診者，但快篩套件的靈敏度應要能超過80%。

國家報指出，這樣的結果促使西班牙傳染病與臨床微生物協會（Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology）正式建議停用這批快篩套件。醫護人員現在只好改用其他更費時的篩檢。

西班牙緊急醫療協調中心負責人西蒙（Fernando Simon）今天表示，西國檢查了9000件這批購自中國的快篩套件，發現常無法達到要求而決定退貨。

國家報指出，這批問題套件是由中國深圳的易瑞（Bioeasy）生技公司所製，還有包括喬治亞等其他國家也買了易瑞的套件。

中國駐西班牙大使館今天在推特表示，中國捐贈他國的醫療援品裡不含易瑞公司的產品，並說中國外交部給過西國一份合格醫療產品製造商的清單，易瑞公司不在清單之內，且易瑞公司未獲中國國家藥品監督管理局販售相關產品的執照。

西班牙23日時表示，他們收到來自中、韓共64萬件快篩套件，不清楚當中有多少是易瑞公司的產品。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1090327