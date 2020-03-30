更多編輯台推薦新聞：
憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城
國際

憂東京武漢肺炎疫情 日本年輕人連夜搭車離城

專題／17年前壓箱寶 台灣做出第一件P3級防護衣
產經

專題／17年前壓箱寶 台灣做出第一件P3級防護衣

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情
生活

專訪／鑽石公主號旅程意外延長 麥氏父子歷劫歸來說心情

疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅
生活

疫情之外／LINE臉書員工聊在家上班心得 區分公私時間有訣竅

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台股早盤大跌逾240點 蘋概股腳軟
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

武漢肺炎中國新增1本土確診 持健康碼卻發病

最新更新：2020/03/30 09:09
中國29日新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例。圖為綠色健康碼。（示意圖／中新社提供）
中國29日新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例。圖為綠色健康碼。（示意圖／中新社提供）

（中央社台北30日電）中國今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，29日中國共新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例，來自甘肅。這名確診病患從湖北進入甘肅，原本被列為可自由通行的健康人員。

據甘肅省衛健委官網，該確診病患22日自己駕車從屬於低風險區的湖北省咸寧市，持湖北健康碼綠碼（代表可通行）返回蘭州，卻在28日出現肺炎、29日經檢測確診得到2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）。

這代表健康碼制度出現漏洞，甘肅今天公布該名病患移動軌跡。

據中國衛生健康委員會官網，3月29日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例（甘肅1例）。新增死亡病例4例（湖北4例），新增疑似病例17例，均為境外輸入病例。

當日新增治癒出院病例322例，解除醫學觀察的密切接觸者1575人，重症病例減少109例。

境外輸入現有確診病例630例（含重症病例19例），現有疑似病例165例。累計確診病例723例，累計治癒出院病例93例，累計死亡病例0例。

截至3月29日24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2396例（含重症病例633例），現有疑似病例168例。累計確診病例8萬1470例，累計治癒出院病例7萬5770例，累計死亡病例3304例，累計追蹤到密切接觸者70萬4190人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬9235人。

疫情重災區湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例317例（武漢315例），新增死亡病例4例，皆來自武漢。現有確診病例1733例（武漢1726例），其中重症病例601例（武漢597例）。

累計治癒出院病例6萬2882例（武漢4萬5733例），累計死亡病例3186例（武漢2547例），累計確診病例6萬7801例（武漢5萬6例）。新增疑似病例0例及現有疑似病例都是0例。

此外，香港特別行政區累計確診641例（出院118例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診38例（出院10例）。（編輯：翟思嘉/曹宇帆）1090330

延伸閱讀
特派專欄／中國3色健康碼防疫 意外戳破區域發展假象防疫鬆綁又緊縮 上海部分景點30日起再度關閉習近平赴浙江寧波 首度巡視復工復產鍾南山指無症狀感染者數量不多 港專家：怕成隱憂
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報