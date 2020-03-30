武漢肺炎中國新增1本土確診 持健康碼卻發病

（中央社台北30日電）中國今天公布2019冠狀病毒疾病疫情狀況，29日中國共新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例，來自甘肅。這名確診病患從湖北進入甘肅，原本被列為可自由通行的健康人員。

據甘肅省衛健委官網，該確診病患22日自己駕車從屬於低風險區的湖北省咸寧市，持湖北健康碼綠碼（代表可通行）返回蘭州，卻在28日出現肺炎、29日經檢測確診得到2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）。

這代表健康碼制度出現漏洞，甘肅今天公布該名病患移動軌跡。

據中國衛生健康委員會官網，3月29日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例31例，其中境外輸入病例30例，本土病例1例（甘肅1例）。新增死亡病例4例（湖北4例），新增疑似病例17例，均為境外輸入病例。

當日新增治癒出院病例322例，解除醫學觀察的密切接觸者1575人，重症病例減少109例。

境外輸入現有確診病例630例（含重症病例19例），現有疑似病例165例。累計確診病例723例，累計治癒出院病例93例，累計死亡病例0例。

截至3月29日24時，據中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2396例（含重症病例633例），現有疑似病例168例。累計確診病例8萬1470例，累計治癒出院病例7萬5770例，累計死亡病例3304例，累計追蹤到密切接觸者70萬4190人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬9235人。

疫情重災區湖北新增確診病例0例，新增治癒出院病例317例（武漢315例），新增死亡病例4例，皆來自武漢。現有確診病例1733例（武漢1726例），其中重症病例601例（武漢597例）。

累計治癒出院病例6萬2882例（武漢4萬5733例），累計死亡病例3186例（武漢2547例），累計確診病例6萬7801例（武漢5萬6例）。新增疑似病例0例及現有疑似病例都是0例。

此外，香港特別行政區累計確診641例（出院118例，死亡4例），澳門特別行政區累計確診38例（出院10例）。（編輯：翟思嘉/曹宇帆）1090330