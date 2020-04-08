愛奇藝否認作空報告：內容大量錯誤

針對被法人指控涉嫌財務造假，在美股上市的中國線上影音平台愛奇藝8日發布聲明堅決否認所有指控。（圖取自愛奇藝網頁iqiyi.com）

（中央社記者林克倫北京8日電）針對被法人指控涉嫌財務造假，在美股上市的中國線上影音平台愛奇藝今天發布聲明回應稱，這份報告包含大量錯誤、未經證實的陳述，堅決否認所有不實指控，並保留法律追訴權利。

新浪財經報導，Wolfpack Research昨天在官網發布報告顯示，愛奇藝早在IPO之前便存在欺詐行為，且涉嫌財務造假；日前作空瑞幸咖啡的調查機構渾水研究（Muddy Waters Research）稱，曾參與協助調查愛奇藝。

對此，愛奇藝今天凌晨回應，被引用的資料與結論嚴重失實，與實際情況不符。作為一個負責任的上市公司，愛奇藝披露的所有財務和運營資料均是真實的，符合美國證券交易委員會（SEC）的要求；對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權利。

報導稱，愛奇藝隨後又再次發布聲明稱，已瞭解並審查了Wolfpack Research於2020年4月7日發布的作空報告。公司認為，該報告包含大量錯誤、未經證實的陳述，以及與愛奇藝有關的誤導性結論和解釋。

愛奇藝強調，公司一直並將繼續致力於保持高標準的公司治理和內部控制，以及按照美國證券交易委員會和美國那斯達克（Nasdaq）全球精選市場的適用規則和條例，進行透明且及時的披露。

第一財經報導，Wolfpack Research發布的報告稱，愛奇藝2019年的營收虛增27%至44%，用戶數虛增42%至60%，同時指控審計師和投資者作假，為掩蓋這些行為協助愛奇藝虛增費用。

在虛增用戶方面，Wolfpack Research表示，根據兩個廣告公司向研究機構提供的後台數據顯示，與愛奇藝2019年10月聲稱的1.75億移動端日活躍用戶量相比，當年9月的實際移動端日活躍用戶量數據「下降」了60.3%。

報導指出，受作空報告影響，愛奇藝7日盤中股價曾下跌近10%後又回升。截至4月7日收盤，愛奇藝股價上漲3.22%，收17.3美元。（編輯：邱國強）1090408