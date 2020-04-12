廣東公安：外國人拒不防疫 依法處罰可要求離境

（中央社台北12日電）武漢肺炎疫情下，非裔人士日前在廣州遭當地警察及民眾歧視受到關注。但廣東省公安廳常務副廳長楊日華今天說，外國人拒不配合防疫措施者，公安機關將依法處罰，且可要求違法者限期離境。

楊日華還說，「法律面前，人人平等」，希望所有在廣東外國人「嚴格遵守相關法律規定，積極配合防疫工作，維護好自身及他人的健康安全」。

廣東省新聞辦公室下午在廣州舉行記者會，說明廣東省防控境外疫情輸入情況。楊日華在會中，作上述表示。

楊日華說，根據中國「傳染病防治法」規定，防疫期間，在廣東的外國人必須接受新冠（武漢）肺炎調查、檢驗、採集樣本、隔離治療等預防控制措施。

他表示，外國人拒不配合調查，拒不配合執行集中隔離醫學觀察及隔離治療措施，或阻礙執行職務的，公安機關將依中國「治安管理處罰法」第50條規定，給予警告、罰款、拘留等處罰。

楊日華還說，根據中國「出境入境管理法」有關規定，對違反中國法律、法規的外國人，公安機關還可對其違法行為作出宣布證件作廢、註銷或收繳證件、限期出境、驅逐出境等決定，涉嫌犯罪者並依法追究刑責。

另外，非裔人士在廣州遭歧視事件爆發後，部份非洲國家表達關切，中國駐奈及利亞大使周平劍日前會見奈國眾議院議長巴賈比亞米拉（Femi Gbajabiamila）時彎腰的畫面，被指為「鞠躬道歉」，在中國網路引起熱議。

但中國駐奈及利亞大使館今天透過微信表示，周平劍當時是俯身觀看平放在茶几上手機裡的影片，且當場對這段所謂奈及利亞公民「在中國廣州遭不當對待」的影片表示，中方防疫人員「行為正當，並無不妥」。

館方說，疫情防控需要「中國公民和外國在華人員的共同理解、支持與配合，在華外國人應嚴格遵守當地防疫規定」。中國與奈及利亞關係友好，館方願就此與奈國保持溝通。（編輯：邱國強）1090412