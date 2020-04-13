首班類包機乘客解除隔離 國三生盼趕快返校學習

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）上海第一班類包機旅客上個月29日抵台前往檢疫所後，到今天已屆滿14天解除隔離，在大陸滯留將近三個月的吳先生出關直呼真的很輕鬆，吳同學則是希望趕快回到學習為高考做準備。

為接回因武漢肺炎疫情而滯留湖北的台灣民眾，政府安排由華航定期班機以類包機方式，在3月29日及30日各一架次從上海將人接回，第一班類包機的153名旅客今天解除隔離，位於新北與桃園交界的檢疫所從凌晨起就開始規劃車流動線，希望順利完成接送的工作。

許多家屬清晨5時許就已開車前往檢疫所旁等候，警方也在周邊進行維安與管制交通，待在房內的檢疫者會先在簡易的檢哨站再次進行體溫量測及酒精消毒等作業，到了清晨6時許，檢疫者陸續由家人接回，或是分梯次搭乘遊覽車前往高鐵桃園站和機場捷運站自行搭車返家。

已經在湖北省購屋的吳先生一看到記者就說「真的很輕鬆」，自己是1月15日就陪老婆回大陸探親，沒想到一待就將近3個月，這次為了搭機返台，許多人特別從湖北包車往上海，光是車資每人就將近人民幣1500元（約新台幣6400元），再加上類包機的票價，相較於武漢包機當然「差很多」。

吳先生說，其實在湖北就已經隔離70多天，返台在檢疫所隔離檢疫的14天，所方提供的餐點都很豐盛，裡面的人員都很好，即使自己因為身體不舒服而吃不下飯時，所內的人員還會貼心的在晚上送上麵包或泡麵，照顧可說是無微不至，真的很感謝他們的照顧。

吳先生指出，先前也曾經嘗試自行搭機回台，但是因為已經遭到註記所以無法搭機，由於國三的兒子即將高考，因此自己和兒子就先趕著回台，至於妻子因為還沒取得台灣身分證，暫時就先留在湖北，不過老婆也說「全世界台灣最安全」。

吳同學則表示，當然會擔心趕不上學校進度，先前留在中國大陸的時候，都是透過同學以通訊軟體將當天的上課內容及課題傳送給他，再由父親從旁協助學習，因此影響不大，校方也同意以學習成績當成這次段考成績，這段期間同學們也都給予支持鼓勵，現在解除隔離希望能趕快回家，明天也會立即返校學習。（編輯：蔡佳敏）1090413