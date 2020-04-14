中國新增確診89人 黑龍江病例暴增
最新更新：2020/04/14 09:48
中國官方通報，武漢肺炎13日新增確診病例89例，其中86例為境外移入，黑龍江省就占79例，均為中國公民從俄羅斯輸入。圖為武漢解封後上街的回收業者。（中新社提供）
（中央社台北14日電）據官方通報，中國大陸2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）昨天新增確診病例89例，其中86例為境外移入，黑龍江省就占79例，均為中國公民從俄羅斯輸入。
中國國家衛生健康委員會官網今早通報，大陸31個省市區4月13日新增確診病例89例，其中86例為境外移入病例，3例為本土病例（廣東3例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外移入病例（上海2例，內蒙古1例）。
據黑龍江衛健委通報，該省確診病例暴增為79例，主要是境外移入無症狀感染者轉為確診病例（65例）大幅增加，均為中國公民從俄羅斯輸入。
大陸境外移入現有確診病例905例（含重症病例37例），現有疑似病例72例。累計確診病例1464例，累計治癒出院病例559例，尚無死亡病例。
據通報，大陸4月13日新增無症狀感染者54例，其中境外移入5例；當日轉為確診病例67例（境外移入66例）；當日解除醫學觀察46例（境外移入9例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1005例（境外移入237例）。
截至4月13日午夜，大陸現有確診病例1170例（其中重症病例116例），累計治癒出院病例7萬7738例，累計死亡病例3341例，累計確診病例8萬2249例，現有疑似病例72例。
湖北省昨天無新增確診病例，無新增死亡病例，現有確診病例219例（武漢218例）。無新增疑似病例，現有疑似病例掛零。
據湖北省衛健委通報，4月13日全省新增無症狀感染者22例，轉確診0例，解除隔離33例，尚在醫學觀察的無症狀感染者610例。
截至4月13日午夜，香港特別行政區累計確診病例1009例（出院397例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院13例）。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090414