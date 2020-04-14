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中國停止兩公司防疫用品出口：嚴重影響國家形象

最新更新：2020/04/14 11:06

（中央社台北14日電）多國因為品質不佳相繼退貨中國製防疫用品後，中國商務部13日深夜公告停止兩家公司防疫用品出口，並指它們是因為產品品質問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，「嚴重影響國家形象」。

網路公開資訊顯示，被公告禁止出口防疫用品的北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司，都是在武漢肺炎疫情爆發後，才增加銷售醫療器械產品的營業項目，也就是這一波搶進市場發疫情財導致許多劣質防疫產品流出的無良廠商。

陸媒每日經濟新聞報導，啟迪區塊鏈成立於2018年11月，主要從事網路資訊服務、技術服務、技術轉讓等業務。3月23日，該公司在其經營範圍新增「經營電信業務，醫療器械Ⅰ、Ⅱ類」等業務。

愛寶達科技成立於2016年11月，主要研發智慧聲學產品應用，產品包括無線藍牙耳機音響和電競產品等。2月18日，該公司經營範圍新增「口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍，第二、三類醫療器械生產與銷售、一類醫療器械的生產和銷售」。

因為多國相繼退貨來自中國的防疫用品，讓正在積極宣揚抗疫的中國臉上無光，中國商務部3月30日宣布，陸企必須取得國家藥品監管部門的相關資格，及符合進口國（地區）的品質標準要求，才能出口相關醫療物資。

中國海關總署並於4月10日進一步宣布，對口罩等11項出口的醫療物資全面進行檢驗。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090414

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