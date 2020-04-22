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中國外交部提醒公民：暫勿出國旅行

最新更新：2020/04/22 08:39

（中央社台北22日電）中國外交部昨晚發布通知稱，因為2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情在全球持續蔓延，鄭重提醒該國公民「在國內的暫勿出國旅行，在國外的避免跨境流動」。

中國外交部領事司21日晚間發布重要提醒稱，新冠肺炎疫情在全球持續蔓延。據世界衛生組織統計，全球已有200多個國家和地區報告確診病例，中國境外累計確診病例200多萬例，病亡10多萬例。

通知稱，為防範疫情，許多國家採取了加強出入境管控、嚴格隔離等防疫政策措施。國際航班大幅縮減，一些國家與外界斷航。

中國外交部提醒，在此情況下，中國公民要充分評估當前國際旅行所帶來的交叉感染、滯留國外等嚴重風險。「在國內的暫勿出國旅行，在國外的避免跨境流動」。

為了阻斷境外移入疫情，中國大陸3月29日祭出「五個一」政策，大幅縮減國際航班，限定「一家航空公司在一個國家一條航線上僅保留每週一個航班。國際航班總量每週不超過134班」，入出境旅客數已因此減少約9成。

中共中央疫情領導小組10日也頒布最新指導意見，要求全國性文藝、體育活動及跨省跨境旅遊等「暫不恢復」，當時即被解讀為禁止公民出國旅行。（編輯：楊昇儒）1090422

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