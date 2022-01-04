2021年中國反壟斷裁罰逾950億 阿里巴巴占逾8成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海4日電）2021年中國監管部門針對企業壟斷行為接連祭出重罰，據統計，全年涉及壟斷的裁罰金額超過人民幣220億元（約新台幣955億元）。其中，阿里巴巴涉及壟斷遭罰182.3億元，佔比達82.8%。

2020年底，中共中央經濟工作會議明確將「強化反壟斷和防止資本無序擴張」列為2021年的重點任務之一。在過去一年間，中共相關監管部門確實將反壟斷政策落實於不同的產業中，包含阿里巴巴、騰訊、美團等網路產業巨頭紛紛因涉及壟斷行為而挨罰。國家反壟斷局則在2021年11月正式掛牌。

根據新京報、21世紀經濟報導，2021年間涉及壟斷協議、濫用市場支配地位以及經營者集中等相關的行政處罰案件為118件，總裁罰金額超過人民幣220億元，較2020年的30件、總金額約5000萬元，明顯上升。

報導指出，其中以濫用市場支配地位的罰款最多，占比超過全部的96%，主因是阿里巴巴及美團分別被處罰182.3億元和34.4億元，拉高整體裁罰的金額。

報導進一步分析，從受罰的行業類別來看，網路企業是2021年受罰最多、最重的產業。在118件案件中，網路企業相關的案例占比超過75%。

2021年反壟斷案呈現明顯上升趨勢。除了網路巨頭，交通運輸、教育、醫藥衛生、建築建材、能源化工等行業，均傳出因涉及壟斷行為遭罰。

據報導，由於2022年的經濟工作重心在於「穩成長」，相關措施在經歷一系列的規範化與制度化後，對於平台經濟已經形成系統化、常態化的反壟斷監管，預計2022年會進入新的發展階段。

對於執法部門，則會持續提高監管效率、落實公平競爭審查、強化對壟斷行為的執法；平台企業在明確知道規範底線後，也將調整運作與發展模式。（編輯：沈朋達）1110104