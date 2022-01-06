中國加強音樂產業反壟斷 禁止簽定獨家版權協議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國再度加強音樂領域的反壟斷政策。據官方發布，中國國家版權局今天約談了主要的唱片、詞曲與數位音樂平台企業，要求在特殊情況外，不得簽署獨家版權協議。

根據中國國家版權局的官方微博發布，6日在北京約談了主要唱片公司、詞曲版權公司和數位音樂平台等，要求數位音樂產業各方協力維護數位音樂版權秩序，構建數位音樂版權良好生態。

這份公告指出，相關音樂企業應採取符合「音樂傳播規律」、「公平合理原則」和「國際慣例規則」的授權模式，應藉由保底金（最低金額保證）加實際使用量分潤模式計算授權費用，「除了特殊情況之外，不得簽署獨家版權協定」。

此外，官方也要求業者建立符合市場需求的數位音樂版權運營模式，並且完善內部版權管理制度，維護音樂作品著作權人和相關權利人合法權益。若發生版權糾紛，應優先藉由協商、調解等方式解決。

中國官方對於音樂產業爭取「獨家版權」涉及壟斷行為的監管從去年開始。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國國家市場監管總局2020年1月起，對騰訊涉及「經營者集中」行為立案調查，並於7月24日對騰訊作出處罰，要求騰訊跟相關公司在30天內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式等。

騰訊於同年8月底宣布，和上游版權方的多數獨家協議已按期解約；未按期解約的，則聲明放棄相關獨家授權權利，並指上游版權方可自行授權其他經營者，騰訊不追究相關責任。（編輯：楊昇儒）1110106