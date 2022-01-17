習近平：全力掃除疫情陰霾 促進經濟恢復發展

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（中央社台北17日電）中國國家主席習近平今天出席2022年世界經濟論壇（WEF）視訊會議並發表演講，他說，今年將全力掃除疫情陰霾，促進經濟社會恢復發展，探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能。

新華社報導，習近平在北京以視訊發表這篇題為「堅定信心 勇毅前行 共創後疫情時代美好世界」的演講。

他首先說，虎年就要到來，中國要如虎添翼、虎虎生威，勇敢戰勝前進道路上各種險阻，全力掃除新冠肺炎（COVID-19）疫情陰霾，全力促進經濟社會恢復發展。

習近平稱當前是「時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動盪變革期」。對於如何戰勝疫情及建設疫後世界，他認為國際要加強抗疫合作及藥物研發合作，他稱「任何相互掣肘，任何無端『甩鍋』，都會貽誤戰機、干擾大局」，還提出要加快建設「人類衛生健康共同體」，並確保疫苗公平分配。

在促進世界穩定復甦方面，他說要探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑，推進跨境貿易便利化，保障產業鏈供應鏈安全暢通。

此外，習近平還說要加強主要經濟體的宏觀政策協調，「主要發達（已開發）國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中（開發中）國家造成嚴重衝擊」。

在全球發展方面，他重申堅持「共同但有區別的責任」原則來落實聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議成果，要求已開發經濟體要率先履行減排責任，落實資金、技術支援承諾，為開發中國家應對氣候變化、實現可持續發展創造必要條件。

習近平稱要摒棄冷戰思維，「國家之間難免存在矛盾和分歧，但搞你輸我贏的零和博弈是無濟於事的」，「要堅持對話而不對抗、包容而不排他，反對一切形式的單邊主義、保護主義，反對一切形式的霸權主義和強權政治」。

在有關中國國內發展方面，習近平並提出，中國將堅定不移推動高品質發展、將堅定不移推進改革開放、將堅定不移推進生態文明建設。

針對外界對中國民企發展的疑慮、「共同富裕」爭議以及「能耗雙控」下的限電危機，這些內容都有所呼應。

他稱，雖然受到國內外經濟環境變化帶來的巨大壓力，但「中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變」。中國明確提出全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展，將為此在各方面進行努力。

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他說，中國毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，並將建設統一開放、競爭有序的市場體系，確保所有企業在法律面前地位平等、在市場面前機會平等。中國歡迎各種資本在中國合法依規經營，為中國發展發揮積極作用。

他並表示，實現「碳達峰、碳中和」，不可能畢其功於一役，中國將破立並舉、穩紮穩打，在推進新能源可靠替代過程中逐步減少傳統能源，「確保經濟社會平穩發展」。（編輯：張淑伶）1110117