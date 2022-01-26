青島航空客機拖移過程中 輾死一人

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（中央社台北26日電）中國山東省青島膠東機場發生一起離奇交通事故，一架青島航空A320客機在機場內拖移時，將一名隨同飛機移動的機務工程人員輾壓，造成該人員死亡。

這起事故發生後，立即躍為中國熱門新聞。新華社報導，中國民用航空華東地區管理局、中國民用航空青島安全監督管理局等單位正在對事故原因進行調查。

上游新聞報導引述知情人士指出，涉事的客機最後一次執行航班任務是在1月23日，當天深夜落地青島膠東機場進行維護。

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1月24日清晨，這架客機在指定機位完成了檢修工作後，由機務人員護送監護拖移至另一個機位。飛機拖移過程中，一直在飛機下方聯絡的機務人員被其他人員發現突然倒地，現場工作人員立即叫停飛機拖移，但後續醫護人員到場後，確定該名機務人員已經死亡。

事件發生後，大批警察抵達現場進行勘查工作，監管機構也介入事件調查。對於遇難的機務人員是被牽引車撞擊還是飛機機輪直接接觸，目前尚未披露。（編輯：楊昇儒/李雅雯）1110126