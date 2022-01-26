中共重申反獨促統 陸委會：違背台灣民意是徒然

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（中央社記者翟思嘉台北26日電）針對中共重申「反獨促統」、「推進統一」的說法，陸委會今天表示，對岸長期以來未能正視兩岸現實與尊重台灣民主體制，一再操作違背台灣民意的負面作為，完全是徒然無效的。

陸委會並呼籲北京當局面對當前全球複雜情勢及其內外部嚴峻挑戰，首要工作應該是調整其脅迫恫嚇台灣的僵化思維與手段，方為務實處理兩岸關係正道。

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陸委會說，政府兩岸政策始終一貫，不挑釁、不冒進，致力維護台海及區域和平穩定，堅定捍衛國家主權及民主自由。政府將堅持民主憲政體制、堅持兩岸互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持未來前途由台灣人民決定，這「四個堅持」是台灣主流民意，更是政府堅定不移的底線。

中國全國政協主席汪洋昨天在中共中央對台工作會議上重申「反獨促統」主張。國台辦發言人朱鳳蓮今天也在記者會上表示，2022年對台工作的落腳點都是在紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展以及「推進祖國統一」進程上。（編輯：楊昇儒）1110126