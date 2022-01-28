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反映油價 中國機票燃油附加費2月5日復徵

2022/1/28 18:28
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（中央社台北28日電）中國所有國內航線燃油附加費將於2月5日恢復徵收，有機票代理平台已獲數家航空公司通知。該筆費用甫於1月5日因為油價下跌暫停徵收，這波恢復徵收則是為了反映油價成本上漲。

據陸媒第一財經報導，旅遊服務機票代理平台「去哪兒網」已收到祥鵬航空、西藏航空、東方航空、西部航空等多家國內航空公司通知，將在2月5日恢復國內航線燃油附加費徵收。

根據通知內容，自2022年2月5日（出票日期）起，國內所有航線燃油附加費收取標準為：800公里（含）以下航線每位旅客收取人民幣10元（約新台幣44元）燃油附加費；800公里以上航線每位旅客收取20元。

報導指出，由於目前國內航線的燃油附加費徵收是與航空煤油價格連動，因此燃油價格變動會直接影響徵收燃油附加費的標準。國內航線燃油附加費因為油價下跌，甫於1月5日暫停徵收；1個月後又要恢復徵收。

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去哪兒大數據研究院長蘭翔分析，對於航空公司來說，航線距離長短不一，長距離航線占比略高，國內航線燃油附加費徵收，平均單客收入將提高約16元，可減輕油價上漲帶來的成本。燃油附加費作為固定收入，對航空公司的貢獻不小。

國內航線燃油附加費恢復徵收正值「春運」期間。民航業內部人士認為，這次並未形成全國性的「就地過年」氛圍，加上去年春節不少人沒有回家團聚，今年春運航空旅客數量有望超過去年。但是由於疫情影響，西安、鄭州、天津等地機場大部分航班仍是取消狀態。（編輯：李雅雯/陳沛冰/楊昇儒）1110128

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