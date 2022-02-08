北京市：消費力恢復疫前水平 環球影城帶動發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）據北京市官方統計，北京市2021年消費市場恢復到2019年疫前水平。其中，北京環球影城開幕3個月累計210萬人次訪園，帶動周邊產業發展。

2022北京新聞中心今天舉行「北京國際消費中心城市建設」專場記者會。21世紀經濟報導指出，北京市商務局副局長郭文傑在會中作上述表示。

郭文傑說，北京市2021年總消費、服務消費、社會消費品零售總額分別較2020年同期成長11%、13.4%和8.4%，消費市場恢復到2019年COVID-19疫情發生前水平。依循「北京培育建設國際消費中心城市實施方案」，力促2025年北京市成為國際消費中心城市。

依官方數據，2021年計有901家首店（含旗艦店）在北京落地，是2020年入駐總量近5倍。掛牌營運6個新消費品牌孵化試點基地、新認定時尚品牌跨國公司地區總部4家。平均每百萬人擁有連鎖便利店（含社區超市）數量提高到310個；130個便利店、書屋、藥房進駐地鐵站、717家離境退稅商店居全國第一。

北京環球主題公園（影城）在2021年9月20日開幕營運。北京日報引述北京城市副中心管委會副主任楊磊說法，指雖有疫情影響，環球主題公園開幕後仍迅速成為全國最熱門旅遊地點，至同年底累計遊園人次為210萬人次。

楊磊說，北京環球主題公園帶動周邊產業發展。2021年通州區規模以上文化、體育和娛樂業收入較2020年同期成長367.4%、住宿業收入成長122.6%，溢出效應明顯。

中國商務部力促北京市2025年成為「國際消費中心城市」。海報新聞報導，郭文傑在回答如何在2022年逐漸實踐這一目標時表示，北京2022年的目標是全市總消費要較2021年成長約7.5%，社會消費品零售總額較2021年成長約5.5%。

他說，北京市今年將發布19項市級政策，將140家重點企業納入點對點服務，20多個主題消費節將貫穿全年。（編輯：李雅雯/邱國強）1110208