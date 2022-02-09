拜登政府二次對台軍售 中：向美方嚴正交涉

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（中央社記者張淑伶上海9日電）中國國防部發言人吳謙今天就美方最新批准對台約1億美元軍售稱，已向美方提出嚴正交涉，強烈要求美方立即撤銷對台軍售計畫，「停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號」。

繼中國外交部昨天回應美國對台軍售後，微信公眾號「國防部發布」今天刊出中國國防部新聞發言人吳謙對此事的「答記者問」。

吳謙說，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞中美兩國兩軍關係，危害台海地區和平穩定，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

他重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，並表示中方強烈要求美方立即撤銷對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，停止向「台獨」分裂勢力發出「錯誤信號」，以免給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定造成嚴重後果。

他宣稱，解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，持續推進祖國統一進程。

中國外交部發言人趙立堅8日則是在例行記者會中表示，要求美方立即撤銷對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方「必將採取正當有力措施」，堅定捍衛自身「主權」和安全利益。

美國國防安全合作署（DSCA）7日宣布，批准對台出售價值1億美元、為期5年的愛國者系統工程勤務計劃。DSCA已經將這項軍售正式知會國會，這是總統拜登（Joe Biden）去年1月底上任以來第2次對台軍售。

DSCA指出，這項軍售案是基於「台灣關係法」，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，這項軍售計畫有助於提高台灣安全，並有助於維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

台灣軍方消息表示，這次軍售為技術服務，包括美方派技術代表來台維護保養飛彈系統的費用，持續未來合作計畫。（編輯：沈朋達）1110209