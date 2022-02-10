中國暫停進口立陶宛牛肉 官方未說明原因

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（中央社台北10日電）中國海關總署昨天宣布暫停接受自2月9日起啟運的立陶宛牛肉進口申報，未說明原因。中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會上，也未正面回應暫停進口立陶宛牛肉的原因。

中國海關總署進出口食品安全局官網9日零時發布「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，增列中國暫停接受自2月9日起（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報，未說明原因。

趙立堅下午在例行記者會答覆外媒記者相關提問時稱，「中國海關已經發布有關消息，請你向他們詢問」，也未正面回應立陶宛牛肉暫停進口原因。

他聲稱，立陶宛應該做的是正視客觀事實，糾正自身錯誤，回到堅持「一個中國」的正確軌道上來，而不是混淆是非，惡意炒作，更不是拉攏其他國家聯合對中。

趙立堅還稱，立陶宛應首先反思自身存在的人權劣跡，糾正歧視少數族裔、蓄意虐囚和濫用暴力，對難民實施暴力酷刑和虐待的錯誤做法。

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中國和立陶宛於2017年簽訂「立陶宛輸華冷凍牛肉的檢驗檢疫和獸醫衛生要求議定書」。2019年立陶宛第一家肉類加工企業獲准向中國出口牛肉，同年12月首次對中國出口牛肉。

根據中國駐立陶宛共和國大使館經濟商務處統計，2020年1到4月期間，立陶宛已向中國出口6批次共150噸牛肉；立陶宛牛肉出口量較2019年同期增加3%，中國進口量僅次於挪威（446噸）、烏克蘭（250噸），排名第3。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110210