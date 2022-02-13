中國兩銀行取消現金業務 官媒刊文盼平息擔憂

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（中央社台北13日電）中國兩家民營銀行今年1月公告將停辦現金收付業務，實體金融是否很快將不復存在，引起民間擔憂。中國官媒今天刊文試圖平息擔憂，表示中國銀行業的現金收付業務將長期存在，不需擔心。

遼寧振興銀行和中關村銀行1月宣布，將分別於3月1日和4月1日後停辦現金收付業務，包括分行櫃台及自動櫃員機等都將關閉停用。

雖然這兩家銀行屬於地方小型民營銀行，但仍引起民間議論與擔憂。在中國大力推動數位貨幣的此時，有民眾擔心是否將有更多銀行跟進，使實體金融於數年內消失。

希望降低民眾的疑慮，官媒經濟日報今天引述專家表示，民營銀行停辦現金收付業務是符合監管規定的。此外，目前部分中小銀行為降低業務投入成本，開始減少線下網點數量，這是銀行業數位化轉型的一個大趨勢，有助於集中更多資源滿足核心客戶的需求，為個體工商戶提供更好的服務。

報導另引述對外經濟貿易大學法學院教授、國際法系主任伏軍表示，由於大型銀行的服務涉及更多的企業及個人，監管機構在這些銀行停辦現金結算業務方面應當給予更多的限制，以確保現金收付業務持續向社區、社會提供。

報導說，未來，可能將有更多的民營銀行停辦現金收付業務，但中國銀行業的現金收付業務將長期存在，用戶不需擔心。

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然而，中國金融的數位化已經成為趨勢，且有政策支持。廣州日報日前報導，在中國人民銀行最新印發的「金融科技發展規劃(2022-2025年)」中，「數字（位）驅動」是金融科技發展的重要方向。

同時，銀行對於存取大額現金的管理將趨於嚴格。人民銀行、銀保監會、證監會等三部門日前推出新規，3月1日起，個人到銀行存取現金超過人民幣5萬元（約新台幣21萬元），需要核實身份，登記資金來源和用途。（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1110213