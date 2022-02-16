中國星巴克驅趕民警餘波 社群掀拒買抵制潮

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（中央社台北16日電）中國重慶一家星巴克門市店員日前驅趕在門口吃飯的民警，引起民眾憤怒，網路社群掀起拒喝、拒買抵制潮。分析認為，從食安危機到服務態度，星巴克內部管理問題叢生，品牌形象已大扣分。

重慶星巴克日前驅趕在門口吃飯的民警，掀起中國網路批評聲浪，迅速登上微博熱搜話題。事件發生後，有人前往店家門口送白花、丟雞蛋；中共黨媒人民網14日更以「星巴克請收回你的傲慢」為題發文評論這起事件。

中國星巴克官方微博14日說明，事件始於店員與當事人協調座位時因言語不妥引發溝通誤會，對此表達歉意。歉意卻未止住民眾憤怒，社群掀起拒喝、拒買星巴克抵制潮，有企業發出公司公告，要求員工不得到星巴克消費。今天又有人前往這家門市在門口放了冥紙和菊花，不過立刻被人撿起丟到垃圾桶。

中國星巴克今天調漲美式咖啡、拿鐵咖啡等不少產品售價，均較先前調漲約人民幣1至2元（約新台幣4.3元至8.6元）。公司回應，考量營運成本等綜合因素評估，於是對部分飲品和食品做出售價調整。漲價消息再登上微博熱搜話題，負面評價蜂擁而上，抵制聲浪加大。

財經社分析指出，星巴克在1999年進入中國市場，彼時廣大消費者還沒有建立喝咖啡的習慣，星巴克代表的是高端消費，象徵的是白領文化，品牌帶著一股優越感。

過去2個月，中國星巴克身陷食安醜聞，2021年12月無錫兩家門市被揭露食品原料過期後仍繼續使用、主管教導竄改材料保存期限等情形。分析指出，這顯示星巴克精緻生活品牌形象的背後，管理問題叢生，從食材管理到服務態度，全都是漏洞。

同時，在中國本土咖啡品牌圍攻下，咖啡文化不再是菁英獨享光環，星巴克品牌優越感正在走下神壇。（編輯：李雅雯/邱國強）1110216