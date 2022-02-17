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曾謠傳私印9兆同號鈔 中國印鈔造幣公司官員遭訴

2022/2/17 14:17
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(中央社台北17日電)中國印鈔造幣總公司前黨委委員陳耀明近日被指索取及非法收受他人財物，「數額特別巨大」而遭起訴。此前有傳陳耀明私印「同號鈔」2兆元人民幣（約新台幣9兆元），但被官方斥為謠言。

中國最高人民檢察院16日公布，中國印鈔造幣總公司前黨委委員、董事陳耀明涉嫌受賄罪一案，經最高人民檢察院指定管轄，由河北省定州市人民檢察院依法向定州市人民法院提起公訴。

定州市人民檢察院的起訴指控，陳耀明利用擔任海南華森實業公司前副總經理、總經理，中國印鈔造幣總公司前黨委委員、副總經理職務上的便利，為他人謀取利益，索取、非法收受他人財物，「數額特別巨大」，依法以受賄罪追究陳耀明的刑事責任。

中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省紀委監委在2021年12月發布，陳耀明涉嫌嚴重違紀違法，主動投案。

當時有傳陳耀明私印「同號鈔」2兆人民幣。

不過，中國人民銀行（央行）很快就否認傳聞，指網路流傳陳耀明涉嫌嚴重違法違紀、主動投案，「疑似因私印『同號鈔』2萬億」是「謠言，性質惡劣」；並指人民幣印制發行有嚴格工作程序和技術標準，中國人民銀行一直依法依規開展相關工作，「對造謠、傳謠行為嚴厲譴責，已經向公安機關報案」。

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現年58歲的陳耀明，1984年8月至2001年8月擔任中國印鈔造幣總公司綜合計劃處幹部、副主任科員、主任科員，防偽印刷公司籌備組成員，海南華森實業公司(印制公司下屬企業)副總經理、總經理，上海印鈔廠副廠長等職。

2001年8月至2021年1月他擔任中國印鈔造幣總公司黨委委員、副總經理。2021年1月開始擔任任中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事。（編輯：陳沛冰/沈朋達）1110217

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