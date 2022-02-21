中國人口快速變老 官方發布5年規劃因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國65歲以上人口已超過2億，官方近日發布到2025年的養老服務體系規劃，首次提出「大力發展銀髮經濟」，並指出要漸進式延後法定退休年齡、穩步建立長期護理制度等。

新華社今天報導，為實施積極應對人口高齡化國家戰略，中國國務院印發「『十四五』（2021到2025年）國家老齡事業發展和養老服務體系規劃」。

這份規劃指出，中國老年人口規模大，高齡化速度快，老年人需求結構正在從生存型向發展型轉變，建設高齡事業和養老服務體系的重要性和緊迫性日益凸顯，任務更加艱巨繁重。

「規劃」訂出了養老服務床位總量、養老機構護理型床位佔比等9個主要指標，並部署9方面具體工作任務，包括擴大普惠型養老服務覆蓋面，強化居家社區養老服務能力，完善老年健康支撐體系，大力發展銀髮經濟等。

其中，「大力發展銀發經濟」是首次提出，包括發展老年用品產業，加強老年用品研發製造，同時在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域，規劃布局10個左右高水準的「銀髮經濟產業園區」。

「規劃」還提到，要不斷擴大基本養老保險覆蓋面，盡快實現企業職工基本養老保險全國統籌。實施漸進式延遲法定退休年齡。構建長期護理保險制度政策架構，協同促進長期照護服務體系建設。

在強化財政資金和金融保障方面，繼續加大中央預算內投資支持力度。各級政府用於社會福利事業的彩票公益金要加大傾斜力度，自2022年起將不低於55%的資金用於支持發展養老服務。

中國國家統計局1月17日公布的數據顯示，從年齡構成看，16至59歲的勞動年齡人口占全國人口比重為62.5%；60歲及以上占18.9%，其中65歲及以上人口2億56萬人，占14.2%。

相較於2021年公布的第7次全國人口普查結果，當時65歲及以上人口占全國人口的13.5%，顯見中國人口老化趨勢正快速發展。（編輯：邱國強）1110221