俄烏緊張升溫 中國外交部：烏克蘭局勢正趨惡化

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（中央社台北22日電）中國外交部發言人汪文斌今天表示，烏克蘭局勢正趨於惡化，中方再次呼籲各方保持克制，透過對話談判緩和事態，化解分歧。但他對中國如何看待俄羅斯承認烏東分離地區獨立，則未正面回應。

俄羅斯承認烏克蘭東部2個分離地區的獨立地位，並以維和為由派兵進駐，導致俄烏緊張局勢加劇。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與中國外交部長王毅通話，討論俄烏局勢，盼中方發揮影響力，協助以外交方式緩解俄烏危機。

環球網報導，有外媒下午在中國外交部例行記者會上提問，直指中國一貫支持「不干涉內政」和「尊重各國主權」的原則。那麼俄羅斯選擇認同烏克蘭兩個分裂地區的主權，是否侵犯了烏克蘭的主權？

汪文斌對此並未直接回應，僅重覆王毅與布林肯通話時闡述的中方立場，並指中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，聯合國憲章的宗旨和原則應當得到共同維護。

他強調，烏克蘭問題演變至今，與「新明斯克協議」遲未能有效執行密切相關，中方將繼續按照事情本身的是非曲直與各方接觸。而烏克蘭局勢「正趨於惡化」，中方再次呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態，化解分歧。

外媒追問，中國是否認可頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）這兩個地方作為新的「獨立的國家」？俄羅斯最新的這個動作是否違反了新明斯克協議？

汪文斌則回答，烏克蘭問題「有著複雜的歷史經緯和現實因素」，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，沒有發生變化。中方主張，根據聯合國憲章的原則和平解決爭端，呼籲相關各方保持克制，透過談判化解分歧，避免局勢繼續升級。

至於中方是否考慮從烏克蘭撤僑，汪文斌說，烏克蘭東部局勢發生重大變化，中國駐烏克蘭使館已經發布有關領事提醒，提醒當地中國公民和企業加強安全防範。中國外交部及駐烏克蘭使館將繼續與當地中國公民和企業保持密切聯繫，及時提供領事保護與協助，確實維護企業安全和正當權益。（編輯：李雅雯/邱國強）1110222