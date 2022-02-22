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中國糧食系統反腐 浙江今年已27人落馬

2022/2/22 17:22
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（中央社記者翟思嘉台北22日電）中國大陸糧食系統的反腐運動正在進行。其中，作為全中國第2大糧食主銷區的浙江糧食系統是重災區，今年至今已有27名官員或幹部被查。

中新網報導，中共中紀委、中國國家監委網站21日公布數據顯示，今年以來，浙江省糧食系統已有27人宣告被查，其中8人主動投案。

報導說，浙江是全國第2大糧食主銷區，糧食自給不足，主要通過省外採購及進口來解決。然而在糧食購銷收儲領域中，2021年底以來浙江已經有一批國有糧食企業相關負責人被查，包括浙江省糧食集團有限公司黨委書記、董事長、總經理傅安民等人。

2021年下半年，中國內部開始糧食購銷領域的整治運動，11月中國政府公布10起典型案例，被點名的有業務主管監管部門、國有糧食企業，整治重點涵蓋糧食收購、儲存、銷售等。

今年初舉行的中共第19屆中央紀委六次全會上，也將「深化糧食購銷等領域腐敗專項整治」列為2022年反腐重點工作。

與浙江公布數據同一天，21日上午，四川省紀委、監委發布消息指，四川省糧食和物資儲備局黨組成員、副局長、二級巡視員王青年涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。王青年長期在部隊服役，2006年9月開始到四川省糧食局工作，直至這次被查。

內蒙古11日也通報3名糧食系統幹部被查的消息，這些人均為長期供職於糧食領域，任職時間甚至超過30年。

遼寧省紀委監委17日公布7名糧食購銷領域黨員幹部被查的消息。此外還有陝西、山西、廣東各省，近期都有糧食系統官員遭查或落馬。（編輯：邱國強）1110222

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