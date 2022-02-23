陸輿論對統一法意見分歧 國台辦重申和統立場

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（中央社台北23日電）中國大陸學者章念馳日前撰文提倡應立「統一法」，但當地有輿論批評章的主張太軟，作繭自縛。中國大陸國台辦發言人馬曉光今天不願評論各方說法，但強調和平統一、一國兩制的方針不變。

章念馳曾任上海東亞研究所所長，是知名的中國大陸涉台學者。香港中評智庫基金會主辦的「中國評論」月刊1月號日前刊登他的文章「中國的歷史使命與台灣問題」。

這篇文章主張大陸對台工作的當務之急，是立一部「統一法」；又指無論「和統」或「武統」，要做到使國家更繁榮富強、被統一方心悅誠服，以及國際社會理解同情及支持安心等3點。

之後中國有輿論認為章的說法為統一設下3個前提，是「作繭自縛」，尤其第2項是讓「台獨」勢力有對統一的否決權；也有評論指為何不提2005年已立、為「武統」提供法律依據的「反分裂國家法」，而要另立「統一法」？

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光23日在例行記者會中，對各方觀點不做評論。

但他強調3點：首先，仍主張統一一定要實現。

其次，他強調「和平統一」、「一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是統一的最佳方式。「和平統一」是平等協商、共議統一。

最後，馬曉光指「反分裂國家法」實施17年以來，已在「震懾」台獨分裂勢力等方面發揮作用。

但大陸仍未放棄「武統」選項。馬曉光強調，大陸願以最大誠意、最大努力爭取和平統一前景，但若台獨分裂勢力繼續挑釁逼迫、突破紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110223