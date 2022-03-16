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香港青年網路鼓吹散播病毒被捕 欲擴大中港矛盾

2022/3/16 13:05
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（中央社記者張謙香港16日電）香港兩名青年涉嫌在網上鼓吹他人散播COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒，違反傳染病防治相關規定，日前遭警方拘捕。據報導，兩人此舉目的是要擴大香港和中國大陸的矛盾。

綜合香港媒體16日報導，警方網路安全及科技罪案調查科指出，兩名被捕青年分別為31歲及23歲，他們上個月在網路討論區及社交平台鼓吹COVID-19患者外出，例如，光顧餐飲店以散播病毒。

據調查，這兩名男子曾在網上留言，指自己確診後，已經刻意光顧餐飲店，「首先令香港爆發大規模感染」，「之後就會令中國疫情大爆發」，使「中港矛盾再一步加劇」。

警方表示，其中一人也曾在網路討論區鼓吹他人對警員使用暴力，涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」。

據公布，兩名被捕者涉嫌違反「預防及控制疾病規例」，即「任何人不得使他人蒙受感染的危險」；被捕23歲男子獲准保釋候查，31歲男子仍被扣查。

按照相關法令，任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得身處任何公眾地方使其他人蒙受感染危險，違者最高可被罰款港幣5000元（約新台幣1.8萬元）及監禁6個月。（編輯：李雅雯）1110316

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