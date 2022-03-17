中國金融委喊話穩市 分析：監管亂拳可見收斂

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（中央社台北17日電）中國國務院金融委專題會議昨天喊話穩市場，人民銀行、銀保監會等單位也相繼表態，正面訊息讓連續數天重挫的陸股、港股大反彈。市場人士分析，監管亂拳情況也可能會得到一定收斂。

受到俄烏戰爭和美股中概股暴跌影響，陸股、港股連續數天下挫，昨在中國官方喊話穩市下終獲大反攻。市場解讀，會議要求保持資本市場平穩運行，這是正面訊號。

路透社剖析，中國決策層強硬發聲顯示「政策底」已見，也就是可預見將有利多政策推出，市場低迷將回暖；「市場底」則尚需觀察俄烏戰爭、中美博弈大局等後續發展。

麥格理集團（Macquarie Group）大中華區首席經濟學家胡偉俊（Larry Hu）接受路透社訪問時指出，中國最高決策層打破沉默，針對近期市場大跌做出回應；會議彰顯強硬態度，這暗示了決策者對近期市場大跌非常擔心。

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟說，「監管重拳變成監管亂拳的情況可能會得到一定的收斂」。他認為，16日港股強勁反彈就是因為中國大陸一些監管政策的不確定性消除；A股市場仍須看經濟是否能夠穩定、疫情下宏觀經濟能否穩增長、中美關係怎麼走、收縮性政策等問題。

證券時報17日分析，國務院金融委及時召開會議，對市場關注的貨幣政策、房地產、中概股、平台經濟、香港金融市場等重點問題作了回應，傳遞出穩定宏觀經濟、金融市場、資本市場的明確信號，提振了市場信心。

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中信建投策略首席分析師陳果接受證券時報訪問時指出，金融委專題會議給了明確定調，尤其是「積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策」表態，給了中概股、平台經濟、港股等領域吃了一顆「政策定心丸」。在一系列擔憂被改善的背景下，市場有望迎來超跌反彈和季報行情。

中國國務院副總理劉鶴16日主持最高級別金融穩定發展委員會專題會議，要求有關部門切實承擔起自身職責，積極推出對市場有利政策，慎重推出收縮性政策；凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110317