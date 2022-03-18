耽溺手遊上網 中國民眾近6成5睡不滿8小時

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（中央社台北18日電）中國社會科學院社會學研究所、社會科學文獻出版社聯合發布「中國睡眠研究報告（2022）」指出，中國民眾睡眠時間不足，每天平均睡7.06個小時，比10年前縮短近1.5小時。

綜合陸媒報導，64.75%的受訪者中每天睡不足8小時，超過8小時的只占7.97%，多數在晚間10時至零時就寢，半小時左右入睡，早晨6時至8時起床。

相較於2012年至2021年的睡眠情況，中國民眾如今入睡時間平均晚了2個多小時，起床時間平均晚了37分鐘，意味著睡眠時長縮短近1.5小時。

影響睡眠時間的因素分別是耽溺於手遊或上網，以及工作或看書，或是失眠等睡眠障礙。

53.65%的受訪者每天睡覺前「總是」看一會兒手機；21.62%因有時上網而睡不到4個小時；30.02%偶爾因熬夜上網而精神不濟。

調查另發現，因耽溺手遊而晚睡的以年輕、未婚、受高等教育的女性占多數；而高收入社經地位較高的有殼族較少因上網而晚睡或熬夜。

40至49歲族群每天平均睡6.75小時，每天工作時間平均8.49小時，其中生產工人超時加班最普遍，平均每天工作8.69小時，專業技術人員每天平均工作時數則是8.22小時；60歲以上民眾大多是因失眠而睡不著。

調查並發現，自北京當局頒布雙減政策以減輕學童課業壓力負擔後，69.98%、近7成受訪家長稱雙減改善了中小學生睡眠品質，還有61.53%的家長表示孩子上床時間提前，其中，小學生上床時間提前的比例64.19%，國中生則是51.82%。

但還是有50.48%受訪的中學生家長和37.77%的小學生家長表示，孩子每天平均還是睡不到8小時，顯示雙減政策雖有助中小學生睡眠改善，但仍需持續追蹤。

據報告課題組，上述數據根據中國社會科學院社會學研究所去年11月展開的中國居民睡眠狀況線上調查，最終獲得18至71歲成年人共6037個有效樣本。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110318