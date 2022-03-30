陸堅稱拜習通話談四不一無意 反批台欺騙民眾

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（中央社記者沈朋達台北30日電）對於民進黨日前指拜習通話的中方通稿出現「四不一無意」是扭曲內容，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天反指台灣政府欺騙民眾。

對於國安局長陳明通日前指中共若對台動武將是「全面性」的說法，朱鳳蓮則重申，大陸爭取和平統一前景，但絕不容忍台獨。

中國國務院台灣事務辦公室今天舉辦例行記者會，朱鳳蓮在會中作上述表示。

中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）18日通話談烏克蘭情勢，中國官媒新華社會後發布通稿指，拜登在會中重申「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突）。

美方會後發布的通話紀要則指，拜登向習近平重申，美國對台政策不變，強調美國持續反對任何片面改變台海現狀的立場。

民進黨隔天指陸方扭曲談話內容。陳明通日前在立法院應詢時也指，這是中共的認知作戰，「美方給我們的清楚訊息沒有這個東西」。

朱鳳蓮今天對此堅稱，美方在通話有重申「四不一無意」，明確表示不支持台獨和堅持一中政策。

她反批民進黨當局「慣於用謊言」欺騙台人，執迷於拉上外部勢力為自己的謀獨挑釁行徑撐腰打氣，一步步將台灣推向險境。

陳明通日前又指中共若武力犯台，「不動則已，要動絕對是全面性」，台灣必須料敵從寬。

朱鳳蓮對此重申，陸方有耐心，願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一前景。但絕不容忍台獨，若「台獨分裂勢力」挑釁逼迫，甚至突破紅線，陸方將採斷然措施。

對於台灣政府編列軍事預算，以及社會討論恢復徵兵制等，朱鳳蓮批評台灣政府不斷拋出「最強教召」、「延長兵役」和「擴大預算」等話題是煽動抗中保台，宣稱這是將台人推向戰火。（編輯：李雅雯）1110330