分析：中國網路平台流量模式 可能已到盡頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）分析指出，中國平台類網路巨頭的未來發展環境將會與過去不同，高度依賴流量發展的模式可能要走到盡頭，也就是網路平台依然會存在並有廣大市場，但成長性將不如以往。

香港01今天報導，COVID-19疫情之下的中國消費市場低迷，平台類網路服務巨頭也陷入困境，北京安邦智庫專欄日前作了上述分析。

報導引述專欄分析，在中國網路產業發展中，只要能吸引足夠流量，資本就會競相追逐流量平台。只要流量能維持增長，網路平台就可在不賺錢的情況下依然獲得資本追逐。不過，網路產業這種流量經濟模式正面臨許多不利因素。

一是中國網路產業發展正從高速增長階段開始放緩。最近10多年來，靠著中國國內巨大的市場規模，網路產業在各個領域快速擴張，從電子商務、社交軟體、遊戲娛樂到吃喝玩樂的生活服務、網約車等，市場迅速出現一批能穩定占有流量的網路巨頭。

但目前市場格局基本劃定，資本熱度開始降溫，高速增長也因此開始放緩。這種大階段的變化，意味著流量經濟到了階段轉換的時候。

二是政策環境的變化。網路領域過去是新生事物，沒有限制、缺少規範、也不知如何規範，因此在資本推動下追求各種創新，「跑馬圈地、搶佔市場」是行業發展的共同模式。在此階段，法律法規尚未成形，政策約束也不多，成就了網路產業的野蠻生長。

當前則有所不同，針對網路產業發展的法律法規和政策監管開始增多，尤其以反壟斷為名的各種政策監管制度更對網路業立下許多規矩。近年來，無論是螞蟻集團或美團等巨頭都曾遭遇監管部門的規範並處以巨額罰款，而未來的監管環境將更加傾向於「有管理的競爭」。

三是宏觀經濟放緩之下的消費環境和消費心態變化。COVID-19疫情衝擊雖刺激了網路消費的發展，但同時也減少了未來經濟恢復後的增長彈性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

分析指出，對於上述趨勢和變化，資本都會看在眼裏。在未來，儘管資本過剩的局面仍然存在，但各種資本都會轉換思維來看流量經濟模式，不會如過去一般瘋狂追逐這個領域。

分析說，中國平台類網路巨頭過去高度依賴流量發展的模式可能要走到頭了，也就是網路平台依然會存在、依然有很大市場，但增長性不若已往，平台在資本眼中的估值也會發生變化。網路巨頭的創投風潮將成為過去，依靠資金優勢來投資擴張的風潮已開始落幕。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110402