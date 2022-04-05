北京大連常熟病例 近期都與韓國服飾有關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京5日電）北京市從4日下午至5日新增1例COVID-19本土確診病例，與服飾店傳播鏈有關。有報導指出，近期北京、遼寧大連和江蘇常熟的疫情都與韓國服飾有關。

中國青年報報導，北京市疫情防控記者會上今天通報，從4日下午4時到5日下午4時，全市新增1例確診病例，是先前通報的朝陽區望京SOHO「小金閣閣服裝店」員工。目前這條傳播鏈已有9人感染，其中6名是工作人員。

這名感染者是3月31日從外省返回北京，綜合流行病學調查及基因測序結果，初步認為這名感染者在外地候車期間感染可能性較大。

不過，南方都市報報導指出，這家服飾店主營韓國服飾，而近期與韓國服飾有關的疫情不只一處。

1日，遼寧大連市新增的1例陽性感染者，與這波疫情和以往本土及境外輸入病毒毒株不同源。這名感染者為經營韓國進口服裝商店店員，經對其經營的韓國進口服裝、包裝袋內表面檢測出核酸陽性。通報指出，不排除因接觸被COVID-19病毒汙染的進口物品感染的可能。

2日，江蘇常熟通報了3月28日報告的1例確診病例情況，經多次疫調和檢測，其住處衣櫃內4份網購韓國衣物檢出陽性，其他環境、密接、次密接和一般接觸者多次核酸檢測結果均為陰性。結合國內韓國進口服裝相關病例，經綜合分析本例疫情與網購韓國服裝有關。

東莞疾控提醒，疫情防控期間，非必要不從境外郵購商品，謹慎郵購國內有本土疫情報告所在地區的商品；快遞人員要加強個人防護和健康監測，定期進行核酸檢測。（編輯：邱國強）1110405