促進消費拉動經濟 中國國常會提出五點要求
2022/4/13 21:25
（中央社台北13日電）中國COVID-19疫情衝擊經濟。為促進消費拉動經濟，中國國常會今天提出5點要求，因應疫情影響要做好基本消費品保供穩價，保障物流暢通；為鼓勵大宗消費，各地不得新增汽車限購措施。
據央視新聞聯播，中國國務院總理李克強13日主持召開國務院常務會議，部署促進消費的政策舉措，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。
會議指出，消費對經濟有持久拉動力，事關保障改善民生。要貫徹中共中央、中國國務院部署，協同發力、遠近兼顧，穩定當前消費，釋放消費潛力。
據報導，國常會提出促進消費5點要求：
一要應對疫情影響，促進消費恢復發展。抓緊已推出的特困行業紓困政策落實到位，穩住更多消費服務市場主體。做好基本消費品保供穩價，保障物流暢通。
二要加快線上線下消費融合，培育壯大智慧產品和服務等「智慧＋」消費。
三要擴大重點領域消費。促進醫療健康、養老、托育等消費，支持社會力量補服務供給短板。鼓勵汽車、家電等大宗消費，「各地不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標」。支持新能源汽車消費。
四要引導商貿流通企業、電商平台等向農村延伸，推動品牌品質消費進農村。
五要加強保障。深化改革，破除制約消費的障礙。推進消費平台健康持續發展。引導金融機構豐富大宗消費金融產品。加快重點項目建設，以投資帶消費。依法懲治假冒偽劣等行為。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110413
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