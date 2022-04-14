打擊涉疫「假訊息」 上海封停網群處罰微信用戶

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（中央社台北14日電）上海近期查處多起涉及COVID-19疫情的網路謠言，除了封停散播「假訊息」的網路群組，也對發起謠言的多名微信用戶給予處罰，官方正加大對謠言的打擊力度。

新華社昨晚報導，上海官方查處這些謠言，是經由「線民舉報並經查實」。

報導指出，圈群傳播的「居委倒賣20萬箱捐贈物資」、「市民資訊登記不全導致核酸白做」、「寶山方艙隔離人員睡紙箱」、「『黑快遞』為了賺錢，核酸造假」、「原浦東新區北蔡鎮領導倒賣保供物資」、「松江九亭哄搶超市」、「售賣上海疫情防控通行證」等傳言均為虛假訊息。

報到並形容，相關虛假訊息「性質惡劣」，上海有關部門已組織公開闢謠澄清。

除此之外，上海網信辦與公安部門，依據互聯網相關法律法規，已協調相關部門封停「幸福一家人」、「黎明—通告群」、「寶華足球閒聊隊」等6個散播虛假資訊的網路群組，並對首發謠言的多名微信個人用戶予以處罰。

官方並稱，為加大對涉疫謠言的打擊力度，針對上述不實資訊，上海警方近期已對柳某某等13人依法立案偵查或依法行政處罰。

上海官方查處謠言一事，成為微博的熱搜話題。網民分為兩派，有挺官方的，認為現階段應不信謠、不傳謠；但是也有聲音認為，政府的公信力已大幅下降，有功夫與時間查處謠言，不如處理民生問題。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110414