上海推進復工復產 物流轉運是關鍵

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（中央社台北18日電）上海市採嚴格封控措施應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多個廠區停擺或循封閉生產。多家企業今天起陸續復工復產，業界直指，供應鏈仰賴物流相接，物流是復工復產的關鍵。

上海市經信委16日發布工業企業復工復產疫情防控指引，外界視作復工復產前奏。中國工信部提到，推動重點工業企業穩定生產和復工復產，保障產業鏈、供應鏈運轉順暢，集中資源優先保障集成電路、汽車製造、裝備製造、生物醫藥等重點行業666家重點企業復工復產。

上汽集團17日宣布，今天起開始復工復產壓力測試。

據第一財經報導，傳統汽車製造分為沖壓、焊接、塗裝和總裝4大流程，缺失任一工序就無法完成汽車生產，每個環節又涉及零組件供應廠商支持。上海相關企業與全國汽車供應鏈穩定是密不可分，多家車企表示，已經召回員工，進行復工復產的準備。

上海一家零組件廠商管理層接受第一財經訪問時表示，汽車產業鏈從整車廠到一級供應商、二級供應商甚至到四級、五級供應商環環相扣，少一個環節就會造成生產停滯，物流是串起多級供應商的重要角色；就算是封閉生產，也會因為物流運輸不順導致缺件，未能完成汽車生產。

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一名華中車企高層說，汽車作為一個集中生產活動，等恢復後再加班生產，能夠彌補一部分產能，現在一些企業採用封閉生產的辦法，也釋放了一部分產能。上海汽車產業因為疫情一度按下暫停鍵，但是快速復工復產有望降低疫情所帶來的負面影響。

中國鋼鐵大廠寶鋼一名員工指出，寶鋼從3月中旬以來就開始封閉生產，甚至還從外地工廠調派員工到寶山基地進行生產；不過問題在於，生產出來的成品沒辦法往外運，雖然一直處於封閉生產中，但近期物流幾乎停擺，物流司機是一人難求。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110418