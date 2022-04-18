阿里巴巴新動作 螞蟻入股東南亞支付平台2C2P

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中國大陸螞蟻集團18日公布入股總部位在新加坡的支付平台2C2P。（圖取自螞蟻科技網頁antgroup.com）

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（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸螞蟻集團今天公布入股總部位在新加坡的支付平台2C2P，進軍東南亞市場；相關人士指出，螞蟻先前暫緩到香港上市後，並未停止拓展國際市場的步伐。

螞蟻集團公布與2C2P達成戰略合作夥伴關係，並指雙方將聯手加快推動數字支付的發展及服務創新，讓更多的國際及地區商家連接數以億計的亞洲地區消費者。

據公布，在完成這項合作後，螞蟻將成為2C2P的大股東。但螞蟻方面並沒有透露具體入股詳情。

根據協議，螞蟻集團以戰略投資的方式和2C2P達成深度合作關係。

螞蟻集團指出，2C2P是東南亞支付行業的市場領導者之一，連接了泰國、新加坡、馬來西亞等地區250種支付方式，為電子商務、金融服務、航空公司、旅遊、酒店和零售等垂直行業的商家提供支付結算及其他增值服務。

螞蟻集團國際業務總裁趙穎說：「Alipay+和2C2P聯手是雙贏的合作」。

2020年，螞蟻集團推出了「Alipay+」全球跨境移動支付解決方案，構建了「一點接入，一通全通」的跨境支付能力。

不願具名的相關人士向中央社記者表示，螞蟻集團2020年底暫緩在香港上市後，並未停止其國際化步伐。

螞蟻集團原定於2020年底在香港上市，但被北京方面叫停，集團自此沉寂了一段時間。這時宣布成為2C2P大股東，是螞蟻乃至於阿里巴巴集團近年少有的重要訊息。

近月來，香港市場不少分析人士相信，北京方面對科技業的整改已接近尾聲。（編輯：邱國強）1110418