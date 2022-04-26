中國A股持續下探 分析認為最慢第3季觸底

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）疫情反覆，中國多地採取封城措施重創經濟發展，加上降息落空、企業年報不如預期等負面因素，A股持續下探，市場情緒低迷。分析認為，A股最晚在第3季見底，之後可望反彈。

受到多重負面因素，近期中國A股出現較大震盪，面對看不見盡頭的下跌走勢，令不少投資人心慌，迫使官方接連出面喊話稱「經濟長期正向發展」，穩定市場。

根據中國時代周報、極目新聞報導，中國市場分析人士普遍認為目前A股已經進入了「底部區域」，當經過這段時期有望反彈。然而對於何時「觸底」，則有不同看法。

報導引述北京格雷資產管理公司董事長張可興分析，雖然不同行業的見底時間會有所差異，然而參考目前社會融資增量、股債收益差、估值水準等因素，整體來說，A股離真正的最低點位置相差不大。

深圳東方港灣投資管理公司董事長但斌則認為，A股可能要等到第3季才會見底，接著在第3、4季會有較好的投資機會出現，但前提是要排除當時外部環境的挑戰。

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報導引述華西證券分析，美國聯準會5月升息幾乎成定局，加上中國國內疫情，使經濟下行的壓力進一步增大。市場風險偏好回升需更多基本面和政策信號，如疫情走勢、企業復工復產進度，以及4月政治局會議定調等。在信號明確之前，A股仍將以「震盪磨底」為主。

然而不論是何時探底，市場人士普遍認為，當下對市場中期前景不宜過度悲觀，市場磨底過程可能會持續反復，然而中長期機會會逐步大於風險。A股潛在的下跌空間越來越小，風險越來越小，機會顯然越來越多。（編輯：曹宇帆）1110426