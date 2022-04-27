上海封控 國台辦：不存在登機前拿不到檢測報告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京27日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，不存在台灣人離滬登機前無法取得核酸報告的情況。4月以來，上海有關方面已為30多名抵滬和離滬台灣人提供相關檢測和交通出行等服務。

上海市正處於疫情封控下，大陸委員會發言人邱垂正21日表示，有台商反映無法在登機前提供核酸檢測（PCR）報告，陸委會將協調相關機關，若有PCR相關困難者，政府會以個案方式協助台人抵台後再辦理。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，馬曉光回應相關問題時說，不存在陸委會所說離滬登機前無法取得核酸檢測報告、抵台後再行辦理的情況。

他表示，根據疫情防控要求，搭乘兩岸雙向航班人員登機前均須提供核酸檢測陰性證明。自4月2日零時起，離滬人員須持有48小時內核酸檢測陰性證明，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。沒有相關檢測陰性證明不能離開上海。

他說，4月以來，上海市有關方面為30多名抵滬和離滬台灣民眾提供相關檢測和交通出行等服務，解決了他們的急需。（編輯：李雅雯）1110427