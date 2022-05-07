落實習近平指示 監管部門強調加速修訂反壟斷法

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（中央社記者吳柏緯上海7日電）中共總書記習近平近日指示「依法規範和引導我國資本健康發展」，市場監管總局隨後召開會議強調加快修訂反壟斷法、反不正當競爭法，推動公平競爭政策，建設全國統一大市場。

根據新華社報導，中共中央政治局於4月29日就「依法規範和引導我國資本健康發展」舉行第38次集體學習，習近平主持會議時強調「依法規範和引導我國資本健康發展，發揮資本作為重要生產要素的積極作用」，並且要依法打擊濫用市場支配地位等壟斷和不正當競爭行為。強化反壟斷，防止資本無序擴張，有效防範風險，維護市場公平競爭。

在習近平做出指示後，中國市場監管總局黨組召開會議，強調深入傳達、學習習近平的重要講話精神。

根據市場監管總局官方微信公眾號7日發布的訊息，這場會議中提及要加快修訂「反壟斷法」、「反不正當競爭法」等基礎性法律制度，全面落實公平競爭審查制度，推動並實施公平競爭政策，建設全國統一大市場。

會議強調要不斷完善穩定、透明、可預期的紅綠燈規則體系，進一步激發非公有制資本在內的各類資本活力；要統籌把握監管時效，統籌把握支持創新和防範風險，圍繞制約經濟發展堵點和民生痛點，依法查處各類壟斷和不正當競爭等違法行為，以公平競爭的良好市場環境為各類資本發展釋放出更大空間，推動資本更加健康與高品質發展。

會議並要求強化系統思維、提升監管能力，不斷適應規範和引導資本健康發展的形勢要求。立足市場監管職責持續深化理論和實踐研究，探索構建風險監測預警體系，完善預防性監管措施。

同時也要善加運用大數據、演算法等工具強化監管技術，以豐富並且多元化的監管手段增強監管的前瞻性、針對性以及有效性，提升市場監管整體效能。（編輯：周慧盈）1110507