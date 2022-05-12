中國國常會穩經濟 指示以政策工具保就業

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（中央社記者吳柏緯上海12日電）中國官方為「穩經濟」不遺餘力，國常會繼日前穩就業、保外貿等宣誓後，再度指示財政貨幣政策應以就業優先為導向，藉此穩住經濟大盤。連日喊話不難看出經濟趨緩造成的壓力。

根據新華社報導，中國國務院總理李克強11日主持國務院常務會議，要求財政貨幣政策要以就業優先為導向，穩住經濟大盤；此外也應進一步拓寬社會投資管道、擴大有效投資。

會議指出，受到新一輪疫情、國際局勢變化影響超出預期，4月經濟面臨的下行壓力進一步加大。「要貫徹黨中央、國務院部署，堅定信心，正視困難和挑戰，著力穩住經濟大盤，為統籌做好各項工作提供基礎，以實際行動迎接黨的20大勝利召開」。

會議共做出5項指示，第一是「財政、貨幣政策要以就業優先為導向」，退減稅、緩繳社保費、降低融資成本等措施，都應穩市場主體、穩就業，以保基本民生、穩增長、促消費。

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第二是確保物價穩定，要確保糧食產量和供應穩定，夯實穩物價基礎。在做好疫情防控同時進一步暢通物流，特別是重點地區物流，維護產業鏈供應鏈穩定；第三是確保能源正常供應，支持煤電企業紓困和多發電。要優化政策、強化協調，安全有序釋放先進煤炭產能。決不允許出現拉閘限電。

第四是對目前有困難的企業和職工，給予住房公積金政策支援；第五則是研究養老保險費緩繳政策擴大範圍、延長實施期限，同時指導地方對中小微企業、個體工商戶給予水費、電氣等費用補貼。（編輯：李雅雯）1110512