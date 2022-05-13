保大學生就業以穩經濟 中國國務院提多項措施

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（中央社記者吳柏緯上海13日電）日前中國官方坦言今年大學院校畢業生面臨就業壓力，求職難度甚至超過2020年。在保就業、穩經濟主旋律下，國務院發布通知，將針對畢業生創業以及創造就業機會的企業提供補貼。

根據統計，今年中國高校（大學院校）畢業生規模首次突破1000萬人，預計達1076萬人，創下歷史新高。中國教育部高校學生司副司長吳愛華在4月底坦承，今年中國的畢業生面臨多重就業壓力，困難程度甚至超過2020年畢業生。

於此同時，中國近期經濟面臨趨緩的壓力，保就業、穩經濟成為官方的施政重點，中國國務院常務會議近期多次指示要以政策保障就業情形，強調「穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵」。

根據中國國務院官網今天發布「關於進一步做好高校畢業生等青年就業創業工作的通知」，除了針對自行創業的畢業生提供補貼，為畢業生提供就業的中小微企業也將獲得補貼、減稅、減費等優惠。

根據通知內容，自主創業的畢業生可獲得一次性創業補貼、創業擔保貸款與稅費減免等政策優惠。此外，由政府投資開發的創業基地會保留30%左右的場地，供大專院校畢業的創業者免費使用。

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至於為畢業生提供就業機會的中小微企業，通知提及將按規定，同樣給予社會保險補貼、創業擔保貸款、稅費減免等優惠。如果聘用的人數達到一定程度，在企業申請紓困資金與技術改造貸款貼息時，將提供重點支持。

通知也提到，指要設置好「紅燈」、「綠燈」，促進平台經濟健康發展，帶動更多就業。穩定擴大國有企業招聘規模，指導企業規範發布招聘資訊，推進公開招聘。（編輯：曹宇帆）1110513