人民幣SDR權重升至12.28% 維持第3大儲備貨幣

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（中央社台北15日電）國際貨幣基金（IMF）完成5年一次特別提款權（Special Drawing Rights, SDR）定值審查。SDR籃子貨幣構成不變，人民幣占比由10.92%上調至12.28%，維持第3大儲備貨幣地位。

中國人民銀行15日上午公告，國際貨幣基金執董會11日完成了5年一次特別提款權定值審查。這是2016年人民幣成為SDR籃子貨幣以來的第一次審查。

公告內容指出，執董會維持現有SDR籃子貨幣構成不變，仍由美元、歐元、人民幣、日元和英鎊構成，人民幣權重則由10.92%上調至12.28%，調升1.36個百分點；美元權重由41.73%上調至43.38%。

歐元、日元和英鎊權重則分別由30.93%、8.33%和8.09%下調至29.31%、7.59%和7.44%；人民幣權重仍保持第3位。執董會決定，新的SDR貨幣籃子在今年8月1日正式生效，並於2027年展開下一次SDR定值審查。

人民銀行表示，將和各金融管理部門一起繼續推動中國金融市場改革開放，簡化境外投資者進入中國市場投資程序，豐富可投資的資產種類，完善數據披露，持續改善營商環境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性，為境外投資者和國際機構投資中國市場創造更有利的環境。

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據第一財經15日報導，IMF執董會在2015年11月30日決定首次將人民幣納入SDR籃子貨幣。SDR籃子貨幣有兩大標準，其一是主要出口國，其二是自由使用。2010年IMF評估人民幣符合主要出口國標準，但與自由使用標準仍有差距。

報導指出，過去幾年來，隨著中國不斷加大開放力度、中國股、債市場不斷被納入國際主流指數，人民幣朝著自由使用標準更進一步，已經滿足第2個標準。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110515